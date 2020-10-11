İsrail'den ABD'ye tepki: Katar'a F-35 satamazsınız!

11 Ekim 2020 Pazar 13:00 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 13:23

Reuters'ın Katar'ın F-35 savaş uçaklarını satın almak için resmi bir talepte bulunduğu iddiasına yönelik, İsrail İstihbarat Bakanlığı tarafından pazar günü yapılan açıklamada, ABD'nin Katar'a F-35 uçaklarını satmasına karşı çıkılacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Başdanışmanı Jared Kushner, BAE'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakan açıklamalar yapmışlar, İsrail ise söz konusu satış ihtimalinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.



Katar'ın, beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını satın alma talebinin, ABD'nin Suudi Arabistan ve İsrail ile ilişkilerinde gerilime neden olacağı düşünülüyor.

