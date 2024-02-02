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Dünya

İsrail'den ''Batı Şeria'yı Ürdün ile bölüşelim'' teklifi

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, iki devletli çözüm olasılığının ortadan kalktığını iddia ederek, Gazze Şeridi'nin kontrolünün Mısır'a devrilmesi işgal altındaki Batı Şeria'nın ise İsrail ile Ürdün arasında paylaşılması önerisinde bulundu.

AA2 Şubat 2024 Cuma 13:07 - Güncelleme:
İsrail'den ''Batı Şeria'yı Ürdün ile bölüşelim'' teklifi
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Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin-İsrail meselesinde "iki devletli çözüm olasılığının ortadan kalktığını" ileri süren Liberman, bu konuda yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu savundu.

Liberman, "(Batı Şeria'daki) A bölgesinin tamamı ve B bölgesinin küçük bir kısmı konfederasyon aracılığıyla Ürdün'ün kontrolünde olmalı. İsrail ise B bölgesinde geri kalan kısımları ve C bölgesini ilhak edecek." ifadelerini kullandı.

"Mısırlılar, BM ve Arap Birliğinin yetkisi altında Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele almalı." diyen Liberman, bunun dışında sunulan önerilerin gerçekçi olmadığı yorumunda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu söylemişti.

Netanyahu, bu tutumunu ABD yönetimine de bildirdiğini ifade etmişti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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