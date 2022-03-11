İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2022 Cuma / 8 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7794
  • EURO
    16,284
  • ALTIN
    933.801
  • BIST100
    2062.35
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için 730 yeni konut kararı
Dünya

İsrail'den Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için 730 yeni konut kararı

İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Yahudi yerleşimciler için 730 yeni konutun inşasını onayladığı bildirildi.

AA11 Mart 2022 Cuma 15:54 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 15:55
ABONE OL

İsrail'in Kolhair gazetesinde yer alan habere göre, yeni konutların yasa dışı Pisgat Zeev yerleşim biriminde 70 bin metrekarelik arazide inşa edilmesi planlanıyor.

Kudüs'teki İsrail Bölgesel Planlama ve İnşaat Komitesinin onayladığı plan çerçevesinde 12 katlı 14 bina inşa edileceği kaydedildi.

İsrail'in yeni konutlarla genişletmeyi planladığı Pisgat Zeev Yahudi yerleşim birimi Filistinlilere ait Beyt Hanina beldesi topraklarında yer alıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde yaklaşık 600 bin Yahudi ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

  • israil
  • Doğu Kudüs
  • Yahudi yerleşimciler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.