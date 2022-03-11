İsrail'den Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için 730 yeni konut kararı

AA 11 Mart 2022 Cuma 15:54 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 15:55

İsrail'in Kolhair gazetesinde yer alan habere göre, yeni konutların yasa dışı Pisgat Zeev yerleşim biriminde 70 bin metrekarelik arazide inşa edilmesi planlanıyor.

Kudüs'teki İsrail Bölgesel Planlama ve İnşaat Komitesinin onayladığı plan çerçevesinde 12 katlı 14 bina inşa edileceği kaydedildi.

İsrail'in yeni konutlarla genişletmeyi planladığı Pisgat Zeev Yahudi yerleşim birimi Filistinlilere ait Beyt Hanina beldesi topraklarında yer alıyor.



İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde yaklaşık 600 bin Yahudi ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.