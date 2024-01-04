İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7681
  • EURO
    32,746
  • ALTIN
    1956.8
  • BIST100
    7547.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den Filistinliler için alçak hazırlık
Dünya

İsrail'den Filistinliler için alçak hazırlık

İsrail'in, 'terörü destekledikleri' gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinliler ile İsrail vatandaşı Arapları, Filistin yönetiminin kontrolü altındaki bölgelere sürmeye hazırlandığı belirtildi.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
İsrail'den Filistinliler için alçak hazırlık
ABONE OL

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Şubat 2023'te çıkarılan vatandaşlık kanununda yapılan düzenlemenin ardından İsrail vatandaşı yüzlerce Arap ile Doğu Kudüs'te "daimi ikamet" statüsüne sahip Filistinlileri Batı Şeria'ya sürmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Haberde, Terörizme Karşı Ekonomik Savaş Otoritesi'nin, İsrail ordusu ve İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) desteğiyle, Filistin yönetiminin "teröristlere" (serbest bırakılan Filistinli esirler) aktardığı paralarla ilgili bir istihbarat raporu hazırladığı aktarıldı.

Raporun, Şubat 2023'te çıkarılan ve Filistin yönetiminden mali destek alanların vatandaşlıktan çıkarılmasını öngören kanunun uygulanması için hazırlandığı dile getirildi.

Radyoya göre, Filistinlilerin bu paraları aldıklarının ispatlanması gerektiği için kanun şu ana kadar uygulanmadı ancak bu hafta hazırlanan raporla, kimin ne kadar para aldığı ayrıntılarıyla ortaya çıktı.

İlk etapta 18 kişinin sınır dışı edilmesinin beklendiği, bunun için kararın, İçişleri Bakanının imzası ile Adalet Bakanının onayından geçmesi gerektiği, sürülecek kişilerin ise kararı mahkemeye götürmek için yalnızca bir haftalarının bulunduğu kaydedildi.

İsrail Meclisi, 15 Şubat 2023'te, terör suçlamasıyla tutuklanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin, eylemlerine destek olarak Filistin yönetiminden para almaları durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını onaylamıştı.

  • Doğu Kudüs
  • İsrail terör desteki
  • Filistin kontrolü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.