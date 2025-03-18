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Dünya

İsrail'den Gazze'de ateşkesi bitiren saldırı! ABD'den skandal açıklama

Soykırımcı İsrail, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne sahur vakti saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 200 Filistinli şehit oldu. Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danıştığını teyit etti.

AA18 Mart 2025 Salı 07:02 - Güncelleme:
İsrail'den Gazze'de ateşkesi bitiren saldırı! ABD'den skandal açıklama
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Beyaz Saray, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ABD'ye danıştığını açıkladı.

Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

Leavitt, "Kıyamet kopacak." ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika... Gazze'de sahur vakti İsrail katliamı! En az 200 şehit, yüzlerce yaralı var

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