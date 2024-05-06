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Dünya

İsrail'den Hamas ateşkes kararı hakkında ilk açıklama

İsrailli bir yetkili, Hamas'ın onay verdiği Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisine ilişkin detayları beklediklerini belirterek, “Hamas'ın yanıtını inceleyeceklerini” söyledi.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
İsrail'den Hamas ateşkes kararı hakkında ilk açıklama
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İsrail Devlet Televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir yetkili, Hamas'ın Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onaylamasına dair açıklamada bulundu.

Habere göre, İsrailli yetkili, Hamas'ın duyurusunun ayrıntılarını beklediklerini ve "Hamas'ın yanıtını inceleyeceklerini" kaydetti.

İsrailli yetkili ayrıca, "Hamas'ın neyi kabul ettiğini ve neyi kabul etmediğini anlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'nin, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurmuştu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmamıştı.

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