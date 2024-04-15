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Dünya

İsrail'den İran'a misilleme hamlesi

İsrail'in, İran'a karşı 'acı verici misilleme saldırısı' seçeneklerini ele aldığı ancak bunların bölgesel bir savaşı tetiklemeyeceği iddia edildi.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
İsrail'den İran'a misilleme hamlesi
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Savaş Kabinesi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına verilecek "yanıtı" görüşeceği toplantıyı tamamladı.

Kanal 12'nin haberinde, toplantıda İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığı ve bu seçeneklerin her birinin "İran'a karşı acı verici misilleme saldırısı" olduğu öne sürüldü.

Haberde, toplantıda ele alınan bu seçeneklerin "bölgesel bir savaşa yol açmayacağı" savunulurken, Savaş Kabinesi'nin "ABD tarafından engellenmeyecek bir yanıtı seçmeyi amaçladığı" belirtildi.

-⁠ ⁠İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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