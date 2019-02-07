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İsrail, Körfez ile yakınlaşmak amacıyla Twitter'daki 'İsrail Körfez'de' hesabını yeniden aktifleştirdi

Tel Aviv yönetimi 'Körfez halkıyla ilişkilerini geliştirmek' amacıyla Twitter'da 'İsrail Körfez'de' isimli hesabı yeniden aktif hale getirdi

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Son dönemde Körfez ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kurmayı hedefleyen Tel Aviv yönetimi, uzun zamandır kapalı tuttuğu "İsrail Körfez'de" hesabını tekrar açtı.

Söz konusu hesaptan yapılan açıklamada, bu adımla Körfez ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilerek, "Umarız bu sanal büyükelçilik Körfez halkı ve İsrail halkı arasında farklı alanlarda derin anlayışın gelişmesine katkı sağlar." ifadesine yer verildi.

Hesabın yeniden aktif hale getirildiğinin açıklandığı mesajda, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden fotoğraflar kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman da hesabın faaliyete geçmesine ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Değerli Körfez takipçileri bu hesap sizin için var, aramızdaki diyalog imkanlarını genişletmeyi hedefliyoruz."

ÇOK SAYIDA ELEŞTİRİ DİKKATİ ÇEKTİ

Hesabın yeniden açıldığını duyuran paylaşımın altında bazı kullanıcılar, normalleşme ve barış arzuladıklarını belirten mesajlar yazsa da gelen çok sayıdaki eleştiri dikkati çekti.

Hesaba tepki gösteren Suudi Arabistan vatandaşı Muhammed Carullah, "Halklar arasındaki anlayış zannettiğiniz gibi kolay değil, bütün dünya sizin çirkin imajınızı güzel göstermeye çalışsa da siz bizim nazarımızda işgalcisiniz." ifadelerini kulandı.

Temmuz 2013'te açılan "İsrail Körfez'de" hesabı, 10 Aralık 2014'te açıklanmayan bir nedenle faaliyetine son vermişti.

İSRAİL İLE KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDA YAKINLAŞMA

Son dönemde başta BAE olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme geldi.

Ardından İsrail Başbakanı Netanyahu 26 Ekim'de ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

BAE yönetimi de aynı günlerde Uluslararası Judo Federasyonu tarafından başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin verdi.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalındı. Turnuvayı izlemek için Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de madalya töreninde yer aldı.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yaptı.

Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz ise 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıttı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden Umman'a yaptığı ziyareti işaret ederek yakın zamanda başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceğini söylemiş ancak hangi ülkeyi kastettiğini açıklamıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde ise bu ülkenin Bahreyn olduğu iddia edilmişti.

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