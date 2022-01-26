İsrail'den Lübnan açıklaması: Müzakerelere hazırız

AA 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:35 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:56

İsrail'in yerel "Valla" haber sitesine açıklama yapan Bakan Elharrar, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın "deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Lübnan'ın müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu" açıklamasına aynı şekilde karşılık verdi.

Elharrar, "Lübnan ile deniz sınırı konusunda müzakereleri sürdürmeye hazırız." dedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da, resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İsrail için müzakerelerin hiç durmadığını", ancak "Lübnan'dan yeni taleplerde bulunmayı bırakmasını beklediğini" aktardı.

İsrail ile Lübnan arasında arabuluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'in gelecek hafta Bakan Elharrar ve diğer yetkililerle görüşmek üzere İsrail'e geleceği belirtildi.

- MİŞEL AVN: "YENİDEN MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

İsrail Enerji Bakanı Elharrar'ın açıklaması, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın müzakerelerin devam etmesini istediğini duyurmasına karşılık geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Temsilcisi Joanna Wronecka'yı başkent Beyrut'ta kabul eden Avn, "ülkesinin İsrail ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu" açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasındaki müzakereler, BM ve ABD arabuluculuğunda dört oturum yapılmasının ardından bir anlaşmaya varılmaksızın Mayıs 2021'den bu yana askıya alınmıştı.