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Dünya

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

İsrail, Lübnan'ın Hermel kenti yakınlarına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

AA26 Mart 2024 Salı 19:15 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, ülkenin doğusunda bulunan Hermel kenti yakınlarındaki Fara Vadisi'ndeki bazı bölgelere hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonrası patlama seslerinin duyulduğu ve vurulan noktalardan dumanların yükseldiği kaydedildi.

- İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Lübnan'da, Hizbullah'a ait, Zbub-Hermel'de yer alan bazı noktaların savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.

İsrail, Hizbullah Hareketi ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, ilk defa Suriye sınırındaki Hermel kenti yakınlarını hedef alıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 246 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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