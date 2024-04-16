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Dünya

İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 ölü

İsrail, Lübnan'ın Ayn Baal beldesinde bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Yaşanan olayda bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

AA16 Nisan 2024 Salı 17:00 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 ölü
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Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Ayn Baal yolunda bir araca düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki yaralı da hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordu radyosu, saldırıda Lübnan Hizbullahı'ndan üst düzey bir saha komutanının hedef alındığını ileri sürdü.

İsrail ordusu veya Lübnan Hizbullahı'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine gün içinde düzenlenen İHA saldırısında üç İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattı boyunca 8 Ekim'den bugüne şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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