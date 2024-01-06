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Dünya

İsrail'den Lübnan'a tehdit! ''Hizbullah durmazsa savaş çıkabilir''

İsrail hükümetinden yetkililerin, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılmasıyla ilgili bir anlaşmaya varılmaması durumunda iki taraf arasında 'sınırlı bir savaş' çıkabileceğini düşündüğü belirtildi.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 05:41 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a tehdit! ''Hizbullah durmazsa savaş çıkabilir''
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın hükümetten yetkililere dayandırdığı haberde, Hizbullah'ın sınırdan uzaklaştırılmasını öngören bir anlaşmaya varılması için bir dizi girişimde bulunulduğu ancak Hizbullah'ın böyle bir anlaşmaya varma arzusunda olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılmasını öngören bir anlaşmaya varılmaması durumunda iki taraf arasında "sınırlı bir savaş çıkabileceğini" kaydetti.

Yetkililer, Hizbullah'la savaş çıkması durumunda ise bunun tüm bölgede tansiyonun yükselmesine neden olacağını dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, ister uluslararası siyasi düzenleme ister askeri harekat yoluyla olsun Hizbullah'ı Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin ötesine taşıyacaklarına söz vermişti.

Eski Savunma Bakanı Benny Gantz da 15 Aralık 2023'te basına yaptığı açıklamada, "dünya Lübnan'daki Hizbullah'ı İsrail sınırından uzaklaştırmazsa bunu kendilerinin yapacağını" söylemişti.

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