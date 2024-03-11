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Dünya

İsrail'den Refah'a askeri operasyon! Netanyahu geri adım atmıyor

Uluslararası uyarılara rağmen Netanyahu, yakın zamanda Gazze'nin güneyindeki Refah'ta Hamas'a karşı askeri operasyon başlatacaklarını söyledi. Netanyahu, bölgede yoğun çatışmaların birkaç hafta süreceğini belirtti.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 03:04 - Güncelleme:
İsrail'den Refah'a askeri operasyon! Netanyahu geri adım atmıyor
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a askeri operasyon fikrinden geri adım atmak istemiyor...

Bild ve Politico'ya Refah'a askeri operasyon konusunu değerlendiren Netanyahu, "Oraya (Refah'a) gideceğiz. Ayrılmayacağız. Biliyorsunuz benim kırmızı çizgim var. 7 Ekim'deki kırmızı çizginin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir daha asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

"7 EKİM'DEN SONRA BİR FİLİSTİN DEVLETİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Netanyahu, Refah'ta bir askeri harekata başladıklarında, yoğun çatışma aşamasının tamamlanmasının birkaç hafta süreceğini dile getirerek, isimlerini vermeden, Hamas'a yönelik saldırıyı sürdürmek için birçok Arap liderin zımni desteğini aldığını öne sürdü.

"7 Ekim'den sonra bir Filistin devleti görmek istemiyoruz." ifadesini kullanan Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen iki devletli çözüm önerilerini reddetti.

ATEŞKESİ DE REDDETTİ

Ayrıca ramazan ayı vesilesiyle ateşkes fikrini de geri çeviren Netanyahu İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını görmek istediğini ancak müzakerelerde herhangi bir ilerleme göremediğini aktardı.

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