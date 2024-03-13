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Dünya

İsrail'den Suriye saldırısı! Hizbullah hedefleri vuruldu

İsrail ordusu Suriye'de Hizbullah'a ait hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 04:10 - Güncelleme:
İsrail'den Suriye saldırısı! Hizbullah hedefleri vuruldu
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İsrail ordusu, Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla Suriye'deki 2 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan Hizbullah'a ait hedeflere yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'de Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla 2 hedefe saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, Suriye'de kendisine atfedilen hava ve füze saldırılarını üstlenmekten kaçınıyor.

İsrail ordusu, son 5 ay içinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda, 4 bin 300'den fazla hedefi vurduğunu ve bunun sonucunda 300 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

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