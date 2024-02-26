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Dünya

İsrail'den Suudi Arabistan'a ''Birlikte tarih yazabiliriz'' mesajı

İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barakat'ın Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen bir konferansta ayaküstü bir araya geldiği bildirildi. Açıklamada, Barakat'ın Kasabi'ye 'İsrail barış isteyen ülkelerle barış istiyor ve birlikte tarih yazabiliriz.' dediği aktarıldı.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
İsrail'den Suudi Arabistan'a ''Birlikte tarih yazabiliriz'' mesajı
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İsrail Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Barakat'ın BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü'nün bakanlar konferansına katıldığı belirtildi.

Barakat'ın konferansta Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Kasabi ile ayaküstü görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, Barakat'ın Kasabi'ye "İsrail barış isteyen ülkelerle barış istiyor ve birlikte tarih yazabiliriz." dediği aktarıldı.

İsrail basını iki bakanın el sıkıştığını ve birbirlerine kartvizitlerini verdiklerini yazdı.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Riyad yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti kurulmadan ve İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden çekilmeden İsrail ile normalleşmenin mümkün olmayacağını belirtmişti.

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