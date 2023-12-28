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Dünya

İşgalci İsrail'den tepki çeken video! Çırılçıplak soyarak gözaltına aldılar

Sosyal medyada yayılan bir videoda, İsrail askerlerinin, Gazze'de bir stadyumda 2 çocuk dahil birçok Filistinliyi çırılçıplak soyarak gözaltına aldığı görüldü.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den tepki çeken video! Çırılçıplak soyarak gözaltına aldılar
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CNN'in haberine göre, sosyal medya kanallarında yayılan video, İsrail askerlerinin, 2 çocuğu çırılçıplak soyarak, ellerini başlarının üzerine koymalarını emrettiği görülüyor.

Ayrıca daha büyük yaşlardaki erkeklerin de aynı muameleye maruz kaldığı görüntülere yansıyor.

CNN, videonun tam olarak ne zaman çekildiğini teyit edemezken, söz konusu videonun Gazze'deki Yarmouk Stadyumu'nda çekildiğini belirledi.

KADINLARI GÖZLERİNİ BAĞLAYARAK GÖZALTINA ALDILAR

Videonun diğer bölümlerinde, başka kadın ve çocukların da İsrailli askerlerce gözaltına alındığı ve kadınların gözlerinin bağlandığı görülüyor.

Görüntülerde, İsrail ordusuna ait buldozerler ve askeri araçların da stadyum etrafında gezdiği göze çarpıyor.

Söz konusu video, sosyal medyada tepki çekti.

  • Israil askerleri
  • Gazzede soygun
  • Filistin gözaltı

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