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Dünya

İsrail'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları attı

İsrail'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyaretiyle eş zamanlı arttı.

AA10 Mart 2022 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 12:46
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret döneminde yaklaşan Hamursuz Bayramı tatil rezervasyonlarında Türkiye'ye yönelik talepte ciddi artış olduğu bildirildi.

İsrail'in Maariv gazetesi, tur şirketleriyle görüşerek Türkiye'de tatil talebindeki artışı haberleştirdi.

Tur şirketleri özellikle Yahudilerin 15-22 Nisan'daki Hamursuz Bayramı için Türkiye'de tatil rezervasyonlarının son dönemde yüzde 30 arttığı bilgisini verdi.

İsrailli bir turizm şirketi yöneticisi, İsraillilerin Antalya ve Muğla'ya direkt uçuşlar ve otel konaklamasıyla sunulan tatil paketlerine yoğun ilgi gösterdiğini paylaştı. Tur şirketi, sadece bu ayın başından itibaren rezervasyonlarda yüzde 15'lik artış kaydettiklerini belirtti.

Haberde, Türkiye'ye talebin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara ziyareti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle eş zamanlı arttığına işaret edildi.

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