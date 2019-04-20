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İsrail'e büyük şok: Silah ihracatı düştü

2018 yılında İsrail'in savunma ihracatı geriledi. 2017 yılında 9,2 milyar dolar ihracatta bulunan İsrail, 2018 yılında gerileyerek 7,5 milyar dolar ihracat yapabildi.

  • TM DijitalHaber Merkezi
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İsrail Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İşbirliği Direktörlüğü'nden (SIBAT) açıklanan rakamlara göre 2018 yılında İsrail'in savunma ihracatı geriledi. Rapora göre 2017 yılında 9,2 milyar dolar ihracatta bulunan İsrail, 2018 yılında gerileyerek 7,5 milyar dolar ihracat yapabildi.
 
İsrail Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İşbirliği Direktörlüğü'nden (SIBAT) açıklanan rakamlara göre, geçen yıl ihraç edilen savunma ürünlerinin yüzde 25'inin füze sistemleri ve füzelere karşı savunma sistemleri olduğunu gösteriyor.
 
İsrail'in sattığı İnsansız hava araçları (İHA) savunma ihracatının yüzde 15'ini, radar ve elektronik savaş sistemleri yüzde 14'ünü, yenileme ve aviyonik sistemleri yüzde 14'ünü ve 12'sini de silah sistemleri oluşturdu. Diğer ihracatlar optik sistemler, uydu ve uzay sistemleri ve siber ürünlerdi.
 
İsrail’in savunma ihracatının yüzde 46’sı Asya Pasifik bölgesine, yüzde 26’sı Avrupa’ya, yüzde 20’si Kuzey Amerika’ya, yüzde 6’sı Latin Amerika’ya ve yüzde 2’si Afrika’ya yapıldı.
 
HIRVAT F-16 ANLAŞMASI İPTALİ
 
F-16 jetlerinin Hırvatistan'a satılması için 500 milyon dolarlık bir anlaşmanın iptali İsrail’in savunma ihracatındaki düşüşün en büyük etkenlerinden biri olarak görülüyor.
 
ABD, İSRAİL'İN F-16 SATMASINA İZİN VERMEDİ
 
30 yıl önce ABD’den satın aldığı F-16 savaş uçaklarını modernize ederek Hırvatistan’a satmak isteyen İsrail, ABD engeliyle karşılaşmış, uçaklardaki modernize edilmiş kısımlar sökülmeden satışın gerçekleşmesine izin vermeyeceğini açıklayan ABD, Sırbistan’la silahlanma yarışına giren Hırvatistan’ın İsrail’den almak istediği 12 adet modernize edilmiş F-16 savaş uçağının satışına taş koymuştu.

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