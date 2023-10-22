İsrail'e tepki çığ gibi büyüyor! Bosna Hersek'te binlerce kişi protesto etti

Saraybosna'nın simgelerinden tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nin karşısında bulunan meydanda toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları açarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteriye Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Rezeq Namoura ve Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic'in yanı sıra Bosna Hersek'te turist olarak bulunan birçok kişi de katıldı.

Karic, burada yaptığı açıklamada, Saraybosna'nın her zaman doğru tarafta yer aldığını ve kuşatmanın ne anlama geldiğini 1992-1995'teki savaştan çok iyi bildiklerini belirtti.

Bosna Hersek Filistinliler Birliği Başkanı Majed Maarouf da Filistin halkının haksızlığa maruz kaldığını ve İsrail işgaline karşı kendilerini savunduğunu söyledi.

Bağımsız Filistin devletini istediklerini kaydeden Maarouf, İsrail halkıyla barış köprüleri kurmak istediklerini aktardı.

"Dün Srebrenitsa, bugün Gazze" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Soykırımı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

GÖSTERİCİLERDEN FİLİSTİN HALKINA DESTEK



Göstericilerden Edina Turanovic, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek vermek için protestoya katıldığını ve dünyanın Gazze'de yaşananlara daha fazla sessiz kalmamasını istediğini ifade etti.

Amar Sako da "İsrail'in korkunç saldırılar gerçekleştirdiğini ve bunların artık sonlanması gerektiğini" dile getirerek Gazze'de yaşananları tüm dünyanın bilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Sako, "İsrail Gazze'de soykırım yapıyor ve gerçek olan budur." dedi.

Diğer bir gösterici Rumejsa Sarajlic de Filistin halkının zor zamanlar geçirdiğini ve bu dönemde onlarla dayanışma içinde olmaları gerektiğini söyledi.

Gösteride Filistin halk müzikleri de çalındı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 18 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.