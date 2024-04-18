İsrail'e yönelik ''No Thanks'' boykotu! Bashbash: Ülkeme yardım etmek istedim

Boykot edilecek ürünlerin listesinin delilleriyle birlikte yer aldığı ve barkodu okutularak boykot listesinde olup olmadığının sorgulanabildiği "No Thanks" uygulamasını geliştiren Bashbash, AA muhabirine, Gazze'de doğup büyüdüğünü, Macaristan'a mühendislik eğitimi için burs kazanarak geldiğini söyledi.

Bashbash, geliştirdiği uygulamaya ilişkin, "Bu fikir ilk olarak süpermarketteyken aklıma geldi. Birkaç şey satın almak istedim ve ürünlerin önünde durup 'Bu boykot listesinde mi değil mi?' diye kendime sordum. Bilmiyordum, Google'da aramaya başladım. Sadece barkodu okutup boykot listesinde olup olmadığına bakabilsem çok daha kolay olurdu diye düşündüm. Bir süre bu yalnızca fikir olarak kaldı." diye konuştu.

- "UYGULAMAYI GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞİM İÇİN GELİŞTİRDİM"

Bashbash, uygulamanın hayata geçmesindeki asıl nedenin, Gazze'ye akrabalarını ziyaret etmek amacıyla giden erkek kardeşi İbrahim'in 31 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetmesi olduğunu ifade etti.

Kardeşlerinin kaybıyla çok zor günler yaşadığını anımsatan Bashbash, "İbrahim kaybettiğim ikinci kardeşim. 2020'de kız kardeşimi kaybetmiştim ve Macaristan'da olduğum için cenazesine bile katılamamıştım çünkü Gazze'ye seyahat etmek imkansıza yakın. Erkek kardeşimi de görememek kelimenin tam anlamıyla beni öldürdü. Onun adına hayır olarak bir şeyler yapacağım dedim ve "No Thanks" uygulamasını hayata geçirdim." ifadelerini kullandı.

Bashbash, boykot uygulamasını başlangıçta kendisi ve arkadaşlarına kolaylık olması amacıyla geliştirdiğini belirterek, sosyal medya aracılığıyla pek çok kişinin uygulamayı öğrendiğini ve kullanmaya başladığını, halihazırda 1 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğunu hatırlattı.

- "BOYKOT UYGULAMAM SEBEBİYLE İŞİMDEN KOVULDUM"

Bashbash, geliştirdiği uygulama sebebiyle işinden kovulduğunu vurgulayarak, "Bir yazılım şirketi olan Evosoft'ta stajyer yazılımcı olarak çalışıyordum. LinkedIn'de 'Evosoft'tan Ahmed BashBash'ı kovun' şeklinde kampanya başlatıldı. 3 Aralık 2023'te işimden kovuldum. Bu bir staj sözleşmesiydi, yakın dönemde bitecekti ama sadece uygulamam yüzünden hemen iptal ettiler. İnsan Kaynakları müdürü bana, 'Üzgünüm, seni sadece uygulaman yüzünden çıkarmak zorunda kaldık.' diyerek durumu açıkladı. Tüm eşyalarımı hazırlamıştım çünkü kovulacağımı biliyordum ve yanılmadım." diye konuştu.

Uygulamayı gerçekten seven ve takdir eden insanların çoğunlukta olduğunu belirten Bashbash, pek çok yazılımcının kendisine ulaşarak yardım etmek istediğini dile getirdi. Bashbash, hedefinin boykot ürünlere karşı "Hayır teşekkürler" diyebilecek insanlara ulaşmak olduğunun altını çizerek, insanların desteği sayesinde motive olduğunu ifade etti.

Bashbash, "Uygulamayı yaptığım andan itibaren gelecek tepkileri, kovulacağımı ve daha sonra iş bulamayacağımı biliyordum. Hayatımı etkileyeceğini bilerek küçük de olsa ülkeme yardım etmek istedim. 'No Thanks' boykot için sadece bir araç." değerlendirmesinde bulundu.

Antisemitik, terörist, ırkçı gibi hakaretlere uğradığını belirten Bashbash, uygulamanın antisemitizmle ilgisi olmadığını, bu söylemlerin yalnızca boykot kampanyalarını karalamak amacıyla kullanıldığını anlattı.

Hayatına Macaristan'da devam eden Bashbash ayrıca, insanlardan tehdit ve hakaret mesajları aldığını, ilerleyen süreçte ne yaşayacağını tahmin edemediğini, hayatı hakkında endişelendiğini dile getirdi.

- "BOYKOT, İNSANLARIN PARASININ NEREYE GİTTİĞİNİ BİLMESİNİ SAĞLIYOR"

İsrail'e yönelik boykotun, insanların parasının nereye finans sağladığını öğrenmesine yardımcı olduğunu hatırlatan Bashbash, insanların alışveriş yaparken savaş suçlarına ortak olmak istemediğini vurguladı. Bashbash, İsrail'e yönelik uygulanan boykot sayesinde şirketlerin gerekli mesajı alacağını ve savaşa değil doğru yerlere para aktaracağının altını çizdi.

Uygulamada sabit boykot listesi olmadığını ve boykot listesinin her gün yenilendiğini dile getiren Bashbash, bazı örneklerde olduğu gibi şirketlerin İsrail'e desteğinin son vermesiyle boykot listesinden çıkacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü biz şirketlere karşı değiliz, paramızı harcadıkları yerlere karşıyız. Bunu şirketlere, 'Lütfen gelirinizle ne yaptığınıza dikkat edin.' demek için yapıyoruz. Kendi paramızla onların ürünlerini satın alıyoruz, bizim onlara değil onların bize ihtiyacı var. Eğer müşteriniz olmamızı istiyorsanız bizi dikkate almalısınız mesajını veriyoruz."