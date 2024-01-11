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Dünya

İsrail'i eleştirdiği için görevinden menedildi

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da 'Olimpiyat Büyükelçisi' seçilen eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'i eleştirdiği paylaşımı nedeniyle bu görevden alındı.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
İsrail'i eleştirdiği için görevinden menedildi
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France Info'nun haberine göre, Paris Olimpiyat Komitesi, Gomis'in 9 Ekim'de İsrail'in işgalci politikalarını eleştirdiği sosyal medya paylaşımı sebebiyle "tarafsızlık yükümlülüğüne aykırı" hareket ettiğine karar verdi.

Komite, bu paylaşımı yüzünden Gomis'in "Olimpiyat Büyükelçiliği" görevini ön yargısız yerine getiremeyeceğini ileri sürdü.

Gomis, paylaşımı nedeniyle 5 Ocak'ta 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan atılmıştı.

- GOMİS'İN İSRAİL'İ ELEŞTİREN PAYLAŞIMI

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gomis, Instagram hesabından 9 Ekim 2023'te İsrail'in işgalci politikasını eleştiren paylaşım yapmıştı.

Paylaşımda 1947, 1967 ve 2023 olmak üzere 3 farklı tarihte Fransız topraklarının haritası bulunuyordu.

Bu haritalarda zamanla İsrail bayrağının Fransa bayrağının yerini aldığı görülüyordu.

  • Fransa
  • Emilie Gomis
  • emiGomis
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