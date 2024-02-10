İsrail'in 127 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 28 bini geçti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 127. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 127 GÜNDÜR SÜRDÜRDÜĞÜ SALDIRILARDA GAZZE'DE CAN KAYBI 28 BİN 64'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 127 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde onlarca Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 28 bin 64'e yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 152 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 611'e ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, karadan işgal ettiği bölgelerden çekilirken geride çok sayıda ceset bıraktığı görüldü.

İsrail'in 127 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 28 bin 64'e yükseldi.

Suudi Arabistan, İsrail'in Filistinlilere karşı daha fazla insani felaket gerçekleştirmesini önlemek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acilen toplanması çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar sırasında çocuklara ve sivillere karşı işlediği suçlardan yargılanması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın iç kesimlerinde yer alan Sayda kentinin kuzeyi ve başkent Beyrut'un güneyindeki bölgede bir araca hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Refah kentine düzenleyeceği saldırıların on binlerce ölü ve yaralıya yol açabilecek küresel bir felaket olacağı uyarısında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) da aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşu ve aktivist tarafından oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye gemiyle insani yardım taşıyacak.

İsrail ordusu Lübnan'ın iç kesiminde bir araca hava saldırısı düzenledi.

Filistin Kızılayı, Gazzeli kız çocuğu Hind'i kurtarmaya giden ambulansın bombalandığını açıkladı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri bombardımanını sürdüren İsrail'in son saldırılarında, en az 26 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaşıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü, 3'ünü yaraladığı bildirildi.

05:21 Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Filistin'in Brasilia Büyükelçiliği bahçesinde "umut ağacı" dikme törenine katıldı.

04:14 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

03:27 ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da görev yapan İsrail askerlerine yaptırım uygulamaya hazırlandığı iddia edildi.

03:11 İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

03:01 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Filistin arasında iki devletli bir çözümün bulunması konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını açıkladı.

02:12 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in Refah'a saldırısına ilişkin, buradaki 1 milyondan fazla kişinin tahmin dahi edilemeyecek boyutta acıya maruz kaldığını belirterek, "Gazze'de gidecek hiçbir yer kalmadı." uyarısında bulundu.

02:04 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayına bağlı Emel Hastanesinde 8'i sağlık personeli 17 kişiyi alıkoyduğu belirtildi.

01:50 İngiltere'nin başkenti Londra'da İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanarak Başbakanlığa yürüyen öğretmenler, İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamlarına tepki gösterdi.

00:43 Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı düzenleme olasılığına ilişkin, "İnsanlık adına Gazze'deki sivillerin durumunu görün ve önemseyin." açıklamasında bulundu.