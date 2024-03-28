İsrail'in 174 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 552'ye çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 174. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 32 BİN 552'YE ÇIKTI

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 552'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 174 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 62 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 552'ye, yaralı sayısının da 74 bin 980'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 552'ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, geceleri Gazze'de uyumanın "tabutta uzanmak" gibi olduğuna işaret ederek, "Gazzeli çocuklar kabusun sona ermesi için öldürülmeyi umuyorlar." dedi.

Yasa dışı Yahudi yerleşimleri çatı örgütü Yesha Konseyi Başkanı Shlomo Neeman, İsrail ordusuna Gazze'ye düzenlediği saldırıları Batı Şeria'ya da düzenleme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze'de 1,1 milyon kişinin aşırı gıda güvensizliğine maruz bırakıldığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı bildirildi.

Fas'ın bazı vilayetlerinde toplanan binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenledi.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail askerlerinin iki Filistinli sivili öldürdüğü ve cesetlerini kuma gömdüğüne ilişkin görüntülerin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından soruşturulmasını talep etti.

Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere Washington'a heyet göndermeyi kabul ettiğini bildirdi.

03:32 Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan raporunun, soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken "çok önemli kanıtlar" sunduğunu bildirdi.

02:51 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) aracılığıyla 9 Ekim 2023'te Gazze'ye giderek 40 gün boyunca İsrail'in saldırıları altında hayat kurtarmak için mücadele eden Filistin asıllı İngiliz cerrah Gassan Ebu Sitte, İskoçya'daki Glasgow Üniversitesinin yeni rektörü oldu.

02:36 Ürdünlüler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında düzenledikleri gösterilerine dördüncü günde de devam etti.

02:13 İngiltere merkezli Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) Direktörü Tayab Ali, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han'a yaptığı çağrıda, mahkemenin İsrail'i durdurma gücüne sahip olduğunu belirterek, "Daha fazla gecikmeyi göze alamayız. Karim, zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

01:38 Hamas, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) olmak üzere tüm uluslararası yargı kurumlarını ve Birleşmiş Milletleri, Filistin halkının sistematik olarak öldürülmesini durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

01:18 Türkiye'nin girişimiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) bundan sonraki faaliyet raporlarında Gazze de yer alacak.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 597 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 453 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 249 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.