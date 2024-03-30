İsrail'in 176 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 705'e yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 176. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 32 BİN 705'E YÜKSELDİ



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 705'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 176 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 82 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 98 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 705'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 190'a ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 705'e çıktı.

Dünyanın dört bir yanından işgal altındaki Doğu Kudüs'e gelen ziyaretçiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle şehirde ve Mescid-i Aksa'daki atmosferin önceki yıllara kıyasla buruk olduğunu vurgulayarak, saldırıların bir an önce bitmesini temenni etti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında, 2 Filistinliyi yaraladı.

Norveç, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanının (UAD) hükmettiği ek tedbir kararlarına uymaya çağırdı.

ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, Başkan Joe Biden yönetiminin kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e silah satışına onay vermesine tepki gösterdi. Sanders, X sosyal medya hesabından, Washington Post gazetesinin İsrail'e silah satışına onay verilmesine ilişkin haberini paylaştı. "ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya sivilleri bombalamayı bırakması için yalvarırken, aynı zamanda şehirleri yerle bir edecek binlerce bomba gönderemez." değerlendirmesinde bulunan Sanders, suç ortaklığına son verilmesi gerektiğini vurguladı. Senatör Sanders, bu durumun çok "tiksindirici" olduğunu belirterek, "İsrail'e daha fazla bomba yok." ifadesini kullandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, demir yolu ve metro trafiğinin ana bağlantı noktalarından Şincuku'da, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

04:54 Ürdün'de binlerce kişi, İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

04:46 Libya'nın batısındaki Misrata Limanı'ndan Gazze'ye 1200 tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan gemi yola çıktı.

03:42 Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail'le dolaylı herhangi bir müzakerenin başarılı olması için Gazze'de yerinden edilenlerin evlerine dönmeleri de dahil olmak üzere 4 şartın gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

01:41 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, Gazze Şeridi'nden hızla ve tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini durdurması gerektiğini belirtti.

01:15 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Gazze'de çok uluslu güç oluşturulması konusunda ABD'de yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedildiği öne sürüldü.

00:30 Fas'ın 52 kentinde ramazanın üçüncü cumasında, Gazze ile dayanışma için gösteriler yapıldı.

00:28 ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı protesto düzenledi.

00:23 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap ülkeleri ve kuruluşları, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) "soykırım davası"nda İsrail aleyhine yeni tedbirlere hükmetmesini memnuniyetle karşıladı.

00:00 ABD yönetiminin, kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve binlerce yeni güdümsüz bomba sevkiyatına onay verdiği bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 454 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.