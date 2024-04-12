İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 189. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 189 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 33 BİN 634'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 189 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 89 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 120 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 634'e, yaralı sayısının da 76 bin 214'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, hâla enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde gazeteci ve sivillere ait araçlara ateş açtı

İsrail'in 189 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e çıktı

İsviçreli hukukçu Philippe Currat, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasındaki ihtiyati tedbir kararlarına uymanın, "İsrail'in sorumluluğu" olduğunu söyledi

İsrail askerleri Batı Şeria'nın Tubas kentinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu Gazze'de bir evi bombaladı, 29 Filistinli hayatını kaybetti

ABD, Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdi

06:31 İsrail güçleri, Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskınında bir Filistinliyi öldürdü

03:19 ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanlarının İsrail'de büyük şehirlerin dışına çıkmasını yasakladı

01:38 Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliği hakkında "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"nin mutabakat sağlayamadığı bildirildi

01:00 Hamas: İsrail soykırım yaparak başaramadığını, saçma müzakereler yoluyla gerçekleştiremeyecek

00:01 ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı (USAID) Samantha Power, Gazze'de kıtlığın başladığını kabul ederken, Beyaz Saray yetkilileri saldırı altındaki Gazze'de kıtlığın "eli kulağında" açıklamasında bulundu