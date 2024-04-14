İsrail'in 191 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 729'a çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 191. gününde sürüyor.İSRAİL'İN 191 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 33 BİN 729'A ÇIKTI
12:27 İsrail'in 191 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 729'a çıktı12:19 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Hamas'ın, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili sunulan yeni öneriye ilişkin yanıtının "olumsuz" olduğunu öne sürdü11:44 Hamas Hareketi, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki diplomatik misyonunu hedef alan İsrail'e düzenlediği hava saldırısını "doğal bir tepki" ve "hak edilmiş bir yanıt" olarak değerlendirdi11:15 İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı düzenledi11:14 İsrail'in Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı10:53 İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın ateşkes için sunulan taslağı reddettiğini belirterek, "Kahire toplantısının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Hamas arabulucular tarafından sunulan taslağı reddetti. Önerinin reddedilmesi, Sinwar'ın insani bir anlaşma ve rehinelerin iadesini istemediğini, İran'la yaşanan gerginlikten faydalanmaya devam ettiğini ve bölgede genel bir tırmanış sağlamaya çalıştığını kanıtlamaktadır. İsrail, Hamas ile savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için tüm gücüyle çaba göstermeye devam edecek ve 133 rehinenin Gazze'den derhal geri dönmesi için gereken tüm yolları kullanacaktır" dedi.07:15 Hizbullah: İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar oldu
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