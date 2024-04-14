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Dünya

İsrail'in 191 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 729'a çıktı

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 191 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 729'a yükseldi.

14 Nisan 2024 Pazar 07:06 - Güncelleme:
İsrail'in 191 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 729'a çıktı
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 191. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 191 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 33 BİN 729'A ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 191 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 62 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 729'a, yaralı sayısının da 76 bin 371'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

12:27 İsrail'in 191 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 729'a çıktı

12:19 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Hamas'ın, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili sunulan yeni öneriye ilişkin yanıtının "olumsuz" olduğunu öne sürdü

11:44 Hamas Hareketi, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki diplomatik misyonunu hedef alan İsrail'e düzenlediği hava saldırısını "doğal bir tepki" ve "hak edilmiş bir yanıt" olarak değerlendirdi

11:15 İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı düzenledi

11:14 İsrail'in Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

10:53 İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın ateşkes için sunulan taslağı reddettiğini belirterek, "Kahire toplantısının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Hamas arabulucular tarafından sunulan taslağı reddetti. Önerinin reddedilmesi, Sinwar'ın insani bir anlaşma ve rehinelerin iadesini istemediğini, İran'la yaşanan gerginlikten faydalanmaya devam ettiğini ve bölgede genel bir tırmanış sağlamaya çalıştığını kanıtlamaktadır. İsrail, Hamas ile savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için tüm gücüyle çaba göstermeye devam edecek ve 133 rehinenin Gazze'den derhal geri dönmesi için gereken tüm yolları kullanacaktır" dedi.

07:15 Hizbullah: İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar oldu

03:09 Gazze'deki Filistinliler, İsrail semalarında meydana gelen patlamaları izledi

00:53 Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarında bir çocuk öldü

00:49 Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yaktı, 66 kişiyi evinden etti

00:13 İsrail hapishanesindeki bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklandı

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