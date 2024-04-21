İsrail'in 198 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 97'ye çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 198. gününde sürüyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 97'ye, yaralı sayısının da 76 bin 980'e yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
03:51 Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldığını duyurdu
03:30 Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistinlilere, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda 14 Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine greve gitmeleri çağrısı yaptı
02:57 Fas'ta ABD'nin İsrail'e yapacağı silah desteği protesto edildi
02:21 Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin İsrail'e verdiği güvenlik desteğini "tehlikeyi tırmandırdığı ve savaşın kapsamının genişletilmesine yeşil ışık yaktığı" şeklinde nitelendirdi
01:32 İsrail askerlerince öldürülen Filistinli hamile kadının bebeğini Gazzeli doktorlar kurtardı
01:10 Gazze'deki Sivil Savunma: Han Yunus'ta İsrail ordusunca öldürülen 50 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
00:09 İsrailliler, yine ülke genelinde sokaklara inerek Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması yapılması ile Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösterile düzenledi