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Dünya

İsrail'in 198 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 97'ye çıktı

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 198 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 34 bin 97'ye yükseldi.

21 Nisan 2024 Pazar 07:12 - Güncelleme:
İsrail'in 198 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 97'ye çıktı
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 198. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 198 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 34 BİN 97'YE ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 198 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 48 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 97'ye, yaralı sayısının da 76 bin 980'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

15:22 Hamas: Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezar İsrail'in işlediği suçların boyutunu gösteriyor

14:00 Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezardan 190 ceset çıkarıldı

13:22 İsrail'in 198 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 97'ye çıktı

12:03 İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde 2 Filistinliyi öldürdü

11:25 İsrail Dışişleri Bakanlığı, BM'de 'Filistin desteği' veren ülkelerin temsilcilerini çağırıyor

10:05 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu

03:51 Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldığını duyurdu

03:30 Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistinlilere, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda 14 Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine greve gitmeleri çağrısı yaptı

02:57 Fas'ta ABD'nin İsrail'e yapacağı silah desteği protesto edildi

02:21 Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin İsrail'e verdiği güvenlik desteğini "tehlikeyi tırmandırdığı ve savaşın kapsamının genişletilmesine yeşil ışık yaktığı" şeklinde nitelendirdi

01:32 İsrail askerlerince öldürülen Filistinli hamile kadının bebeğini Gazzeli doktorlar kurtardı

01:10 Gazze'deki Sivil Savunma: Han Yunus'ta İsrail ordusunca öldürülen 50 Filistinlinin cesedi çıkarıldı

00:09 İsrailliler, yine ülke genelinde sokaklara inerek Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması yapılması ile Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösterile düzenledi

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