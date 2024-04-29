İsrail'in 206 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 488'e yükseldi

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 206. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 206 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 34 BİN 488'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 206 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 68 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 488'e, yaralı sayısının da 77 bin 643'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve ABD, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in şiddetli saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısı yaptı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

ABD'li restoran zinciri KFC, Malezya'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla başlatılan boykotun ardından 108 şubesini geçici olarak kapattı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri üsse onlarca katyuşa roketi fırlattığı belirtildi.

İsrail'in ablukası altına aldığı Gazze Şeridi'nde bir grup gönüllü öğretmen, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle eğitimden mahrum kalan Filistinli çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Deyr el-Balah kentindeki çadır kampta kısıtlı imkanlarla ders vererek büyük çaba gösteriyor. Savaş ortamında silah ve bomba sesleri arasında büyüyen Gazzeli çocuklar, teneffüslerde oyun oynayarak vakit geçiriyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'ye insani yardımlar ve kuzeyde bu hafta açılması planlanan geçide ilişkin konular konuşuldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) saldırısında Gazze'de 7 çalışanını kaybeden Dünya Merkez Mutfağı (WCK) bölgedeki faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu.

ABD'nin Connecticut eyaletindeki Yale Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilere sert müdahalede bulunan polis, 50 öğrenciyi gözaltına aldı. New Orleans'ta turistik bir meydanda gerçekleştirilen gösteride ise 10 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi ve ateşkese ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler çerçevesinde bugün bir İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği öne sürüldü.

06:32 ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için kamp kuran Michigan State Üniversitesi öğrencilerinin eylemleri kampüste devam ediyor.

06:00 ABD'nin Los Angeles kentinde yer alan California Üniversitesi (UCLA) öğrencilerinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Filistinlilere destek gösterisinde bulunmak amacıyla kampüste kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, üçüncü gününde devam ederken, İsrail destekçileri ile Filistin destekçileri arasında arbede çıktı.

05:27 ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ediyor. Öğrenciler, protestolarında 2. haftayı geride bıraktı.

04:28 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 22 Filistinli hayatını kaybetti.

02:17 İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentindeki Necah Üniversitesinden öğrenciler, öğretim görevlileri ve çalışanlar, Gazze Şeridi ile dayanışma gösterisi düzenledi.

01:00 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in tam güvenlik, Filistinlilerin de kendi kaderini tayin etme hakkı" bulunduğunu söyledi.

00:00 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze Şeridi'ndeki durumun "tüm insani ölçülere göre felaket" olduğunu söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 388 Filistinli öldürüldü, 77 bin 437 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.