Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 207. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 207 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 34 BİN 535'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 207 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 535'e, yaralı sayısının da 77 bin 704'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Filistinli gazeteci ile oğlu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda öldü

Filistinli gruplar Fetih ve Hamas, Pekin'de uzlaşma görüşmeleri yaptı

İsrail'in 207 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldi

Tel Aviv ile Hamas arasında "gelecek günlerde" esir takası müzakerelerinde ilerleme sağlanamazsa İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile telefonda görüştü. Biden, ABD'nin Katar ve Mısır ile Gazze'de ateşkes konusunda birlikte çalışacağını söyledi.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nden Filistin destekçisi bir grup öğrenci, okul yönetimi ile süren müzakerelerde uzlaşıya varılamamasının ardından üniversite kampüsünde bulunan Hamilton Hall binasına girdi.

06:46 ABD Başkanı Joe Biden, Mısır ve Katar liderleriyle yaptığı görüşmelerde, Gazze'de bir ateşkese ulaşılması ve rehinelerin serbest bırakılması için bu iki ülkeden Hamas üzerindeki etkilerini kullanmalarını istedi.

04:42 ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde yaklaşık iki haftadır devam eden Filistin'e destek eylemleri için okul yönetimi ile öğrenciler arasında süren müzakerelerde uzlaşıya varılamadı.

03:40 Mısır basını, Hamas heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirdi.

02:30 İngiltere'nin Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Leo Docherty, Gazze'ye gönderilecek yardımlar için Usdud (Aşdod) Limanı'nın kullanılmasının oyunun kurallarını değiştireceğini söyledi.

02:02 ABD'de, Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin destekçisi protestolara, ülkenin en batısındaki San Francisco Eyalet Üniversitesindeki (SFSU) öğrenciler de dahil oldu.

01:47 Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) Filistin Şefi Mungo Birch, Gazze'nin büyük miktarda patlamamış bombalar riski nedeniyle "en tehlikeli aşamada" olduğu uyarısını yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Akdeniz'in Gazze kıyısında geçici liman için iskele inşa etme çalışmalarını sürdürüyor. Açlıkla mücadele eden Filistinli sivillerin gıdaya erişimini kolaylaştırmak için inşa edilen seyyar liman, Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması (JLOTS) tarafından yapılmaktadır.

00:38 İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazeteciler İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

00:34 Fransız Le Monde gazetesi, Fransa'nın, İsrail'e silah ihracatını Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana minimuma indirdiğini yazdı.

00:06 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto eden Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde ateş yaktı, polis TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 488 Filistinli öldürüldü, 77 bin 643 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.