İsrail'in 209 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 396'ya çıktı

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 209. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 34 BİN 396'YA ÇIKTI

İsrail ordusunun 209 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 28 artarak 34 bin 396'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 28 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 51 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 209 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 396'ya, yaralı sayısının da 77 bin 816'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun 209 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 28 artarak 34 bin 396'ya yükseldi.

İngiltere'deki Ulusal Gazeteciler Sendikasının (NUJ) Londra Dergi Kolu temsilcisi Gary McFarlane ile NUJ Serbest Haberciler Kolu yöneticisi ve Etik Konseyi üyesi Mariam Elsayeh ne Gazzeli gazeteciler ne de İsrailli ve yabancı gazeteciler için basın özgürlüğünün bulunduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de uzun süreli sıcaklığın büyük sorun haline geleceği, sıcak havanın her türlü sağlık sorununu ağırlaştırdığı uyarısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, "Son ateşkes teklifine ilişkin tutumumuz olumsuz. Ancak görüşmeler hala devam ediyor" dedi.

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek protestolarından ziyade İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği saldırılar üzerine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, polisin New York şehrindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin Filistin'e destek gösterilerine müdahalesinden övgüyle söz ederek, "İzlemesi güzel bir şeydi, New York'un en iyilerindendi." dedi.

ABD'de 57 Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'dan Refah kentine yönelik geniş çaplı kara saldırısı planından vazgeçirmek için İsrail'e yardımları kesmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırıları 7. ayına yaklaşırken, Filistin'de yoksulluk oranı nüfusun yüzde 58,4'üne yükseldi ve 1,74 milyon kişi daha yoksullaştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde İsrail'in, Refah kentine beklenen kara saldırısı planını ele aldı.

03:47 Hamas, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

03:12 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, "Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusuna sarsılmaz desteğimizi teyit ediyoruz." dedi.

02:19 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Muğraka bölgesi ile Zehra kentine yaptığı hava saldırısında, 7 Filistinli hayatını kaybetti.

00:10 ABD'nin New York eyaletindeki üniversite kampüslerinde, Filistin'e destek gösterileri her türlü müdahale ve kısıtlamaya rağmen devam ederken Fordham Üniversitesi, protestoların son adresi oldu.

00:06 ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi (GWU) kampüsünde Filistin'e destek için çadır kampı kuran öğrencilerle, kampın polis tarafından kaldırılmasını isteyen Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

00:05 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrailli yetkililere, "Suudi Arabistan ile normalleşmenin de Gazze'deki ateşkese bağlı olduğunu" söylediği belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.