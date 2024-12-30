İsrail'in 451 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 541'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 451. gününde sürüyor.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 45 BİN 541'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 27 artarak, 45 bin 541'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 451 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 149 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 541'e, yaralı sayısının da 108 bin 338'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Belediyesi, İsrail'in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde zorla yerinden ettiği Filistinlilerin yağmur ve fırtına nedeniyle zor günler geçirdiğini duyurdu.

İsrail hapishanesinde tutuklu 44 yaşındaki Filistinli Muhammed Raşid Said el-Akke'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 27 artarak, 45 bin 541'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde son bir haftada donarak ölenlerin sayısı 6'sı bebek 7'ye yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki hastanelerin bir kez daha savaş alanına döndüğünü ve sağlık sisteminin ciddi tehdit altında olduğunu bildirdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çok sayıda binayı güçlü patlayıcılar kullanarak havaya uçurduğu bildirildi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinden tedavileri için Şifa Hastanesine nakledilirken 4 Filistinli hastayı alıkoyduğu bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de kuşatma altına alıp sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak yaptığı baskına ilişkin, "Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye gerçek bir kahraman." dedi

03:57 Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (ICHR), Filistin güvenlik güçlerinin birkaç haftadır "operasyon" düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'ndaki tüm ölümlere ilişkin soruşturma açılması çağrısında bulundu

00:43 İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

00:01 Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve sağlık personelinin durumunun açıklanması çağrısında bulundu

00:00 İsrail ordu radyosu, Gazze'nin kuzeyinde ekim ayından bu yana 40 askerin öldüğünü duyurdu