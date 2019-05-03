İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu
- AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu
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