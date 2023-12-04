İsrail'in Filistin'e zulmü her geçen dakika artıyor! Gazze'nin kuzeyinde iletişim tamamen kesildi

Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından İsrail, 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE İLETİŞİM HİZMETLERİ TAMAMEN KESİLDİ

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, İsrail'in devam eden bombardımanı sonucu iletişim ağının önemli unsurlarının hasar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurdu.

Jawwal'dan yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle ağın önemli unsurlarının zarar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin (sabit ve cep telefonu ile İnternet) tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Jawwal ekiplerinin hizmetleri yeniden sağlamak için sahada mevcut imkanlar dahilinde çalıştığı kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'de sivillerin acılarını hafifletme sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, İsrail'in devam eden bombardımanı sonucu iletişim ağının önemli unsurlarının hasar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim kentinde yer alan bir kilise, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle bu yılki Noel Bayramı'nda Noel ağacı yerine enkaz parçalarından bir dekorasyon hazırladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail'e ait 10 askeri aracı hedef aldığını açıkladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 376 artarak 15 bin 899 oldu. Ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

Filistin resmi haber ajansı: İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, "Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli yerlerinin olmaması ve mevcut askeri kuşatma nedeniyle yeterli insani müdahaleyi gerçekleştirmenin şu anda mümkün olmaması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İsrail'de üst düzey emniyet yetkilisi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "gerekli kriterleri" gözetmeden İsrailli sivilleri silahlandırma kampanyasına tepki göstererek görevinden istifa etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk vatandaşları ile aile yakınlarından oluşan 130 kişilik grubun, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini bildirdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayanların topluca ve kalıcı şekilde göç ettirilmeyeceğini ileri süren İsrail ordusu, öte yandan Gazze içindeki yoğun yerleşim bölgelerindeki Filistinlilere tahliye emri gönderdi

BM: Gazze'de (İsrail'in saldırılarında) nüfusun yüzde 80'inden fazlasına karşılık gelen neredeyse 1,9 milyon kişi yerinden oldu

Alman ve İtalyan hava kuvvetleri tarafından 1937'de bombalanan, İspanya İç Savaşı'nın sembolik yerlerinden Guernica'da, Filistin'e destek için insan mozaiği yapılacağı bildirildi.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçen hafta Madrid Büyükelçisi'ni geri çağıran İsrail ile yaşadıkları diplomatik krizden değil, Gazze'de sivillerin öldürülmesinden endişe duyduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü

UNICEF: Gazze'nin güneyindeki saldırılar en az kuzeydekiler kadar şiddetli. "Çocuklara yönelik savaşı" durdurabileceğimize inanmalıyız. Sessizlik suç ortaklığıdır

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