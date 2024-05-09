İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2024 Perşembe / 2 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2718
  • EURO
    34,8684
  • ALTIN
    2419.69
  • BIST100
    10268.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in Gazze katliamında 711 güvenlik mensubu öldü
Dünya

İsrail'in Gazze katliamında 711 güvenlik mensubu öldü

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 711 güvenlik mensubunun öldüğünü duyurdu.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 18:51 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze katliamında 711 güvenlik mensubu öldü
ABONE OL

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana 637'si orduda asker, 68'i polis ve 6'sı İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) olmak üzere İsrailli 711 güvenlik mensubunun öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze saldırıları sonrasında ölenlerin arkasında 248 kadının dul, 520 çocuğun yetim kaldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ise bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 615 askerin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanlığı açıkladığı rakamlar ile İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlananlar arasındaki farkın nedenini açıklamadı.

  • İsrail saldırıları
  • güvenlik mensupları
  • ölüm sayısı
  • gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.