İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 843 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 171. gününde sürüyor.

SON 10 GÜNDE 843 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 843 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 171 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 107 kişinin öldüğü, 176 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 333'e, yaralı sayısının da 74 bin 694'e ulaştığı bildirildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu Gazze kentinin batısında bulunan binlerce hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi ve çevresindeki binalara yönelik saldırılarını 8 gündür sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 843 Filistinli hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarının desteklenmesi konusunda kararlı olduğunu belirtirken, İsrail'in Refah'a saldırısının "insani bir felakete neden olacağı" uyarısında bulundu.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED), Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) işbirliğiyle, Gazze'deki soykırıma tepki olarak kendini yakan ABD'li asker Aaron Bushnell anısına Pakistan'da su kuyusu açtı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail ordusunun saldırı ve kuşatması altındaki Şifa Hastanesi bölgesinden güneye göçe zorlanan Gazzeli yaşlı kadın, "İsrail askerleri, 6 gün önce evimizi başımıza yıktı, gençleri alıkoydu, çocuklarımıza ateş açtı. Sokakta kaldık." dedi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'e bazı ülkelerin askeri mühimmat sağlamayı çoktan bıraktığı ve "sessiz boykot" yürüttüğü iddia edildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ve Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava operasyonuyla Gazze'ye gıda yardımı yapıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Ultra Ortodoks Yahudileri (Harediler) askerlikten muaf tutan tartışmalı yasa tasarısı kabul edilmediği takdirde hükümetin dağılabileceği mesajını bakanlara gönderdiği bildirildi.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatma yönünde ısrarcı olmasının tüm uluslararası uyarılara meydan okuma anlamına geldiğini belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ekibiyle Gazze'nin Refah kentinde iki hafta görev aldıktan sonra İngiltere'ye dönen anestezi uzmanı Dr. Birsen Gaskell, Gazze'ye girer girmez kaosa ve insani felakete tanıklık ettiğini belirterek, komplike yaralanmaları bulunan çok sayıda çocuğun herhangi bir tedaviye erişiminin mümkün olmadığını bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Gazze'nin kuzeyinde yaşananları anlamanın çok zor olduğunu belirterek, "Gazze'nin kuzeyindeki sağlık ve yetersiz beslenmeyle ilgili duruma dair endişeler tarif edilemez." dedi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük hastanelerinden 3'ünü yeniden kuşatma altında aldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin gerçek mermiyle vurularak yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Gazzeli Yahya Habbuş, 10 yaşındaki oğlu Süheyl ile 8 yaşındaki oğlu Muhammed'i yetersiz beslenme nedeniyle birer saat arayla kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi çevresine ve farklı bölgelere düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

03:45 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrine düzenlediği bombalı saldırıda, çoğu çocuk ve kadın 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

03:18 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde iki Filistinli çocuğu silahla yaraladı.

02:42 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar, yaralılar ve yerinden edilmiş Filistinlilere karşı işlediği "insanlık dışı ve korkunç suçları" şiddetle kınadı.

02:08 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentinde yüzlerce Filistinli iftarda bir araya geldi.

01:51 Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de bir kez daha ateşkes kararı alamamasını "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

01:42 İran'ın başkenti Tahran ve Meşhed şehrinde halk, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırına tepki göstererek, Filistin halkına desteğini dile getirdi.

01:35 Londra'daki dünyaca ünlü arkeoloji müzesi British Museum, İsrail'le Gazze açıklarında doğal gaz arama işbirliği yapan enerji şirketi bp ile ortaklığı nedeniyle protesto edildi.

01:22 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

00:45 Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında yapılan dolaylı müzakerelerde İsrail'in Gazze'deki 40 İsrailli esir karşılığında 700'ü aşkın Filistinli esiri serbest bırakmayı kabul ettiği iddia edildi.

00:31 Dünya genelinden binlerce kişi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde, Gazze'de ateşkes çağrısıyla 41 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

00:26 Filistin, İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) konvoylarının, Gazze'nin kuzeyine girmesinin engellemesinin, yaşanan kıtlığı derinleştireceğini belirtti.

00:02 Tayvan'da Filistin ve Gazze'ye destek için temsili ölüm eylemi düzenlendi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin halkına karşı "soykırım" suçu işlemekle yargılanan Tel Aviv yönetimi, 5 ay önce başlattığı Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve ablukasını ramazan ayında da sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nde altyapı ve yerleşim yerlerini hedef alarak insani bir felakete sebep olan İsrail'in saldırıları yüzünden, Gazze'de yaşayan 2,3 milyon nüfusun yaklaşık 2 milyonu yerinden edildi.