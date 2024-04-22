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Dünya

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 199 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

22 Nisan 2024 Pazartesi 06:49 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 199. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne saldırılarını 199. gününde de sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin güneydoğu bölgelerini bombaladı, orta kesimlerdeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusundaki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ayrıca Gazze'nin orta kesimlerde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı girişi ile buradaki et-Takva Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, En-Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki mezarlık ile Deyr el-Belah kentinde bir evi hedef alması sonucu yaralananlar olduğu aktarıldı. İsrail güçleri, Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi semtine ve Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'ne de saldırılar düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:04 ABD'de Columbia Üniversitesi, Gazze protestoları nedeniyle dersleri çevrim içi yapacak

02:02 Fas'ta, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşın son bulması talebiyle gösteri düzenlendi

01:21 İsrail'in Refah'taki iki eve saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

01:04 Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin korumasında Ramallah'a bağlı bir beldeye saldırdı

00:33 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

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