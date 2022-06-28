İsrail'in hak ihlalleri 100 metrelik mektupla Kızılhaç Komitesi'ne bildirildi

Gazze'deki Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneği, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Gazze'deki binasının önünde İsrail'in hapishanelerde Filistinli mahkumlara yönelik işlediği ihlallere dikkat çekmek için gösteri düzenledi.

Gösterinin ardından, İsrail'in hapishanelerdeki ihlallerinin tafsilatıyla zikredildiği 100 metre uzunluğundaki mektup Komite yetkililerine sunuldu.

Vaid Derneği Müdürü Abdullah Kandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu mektupta Filistinli mahkumların tutuklanması, gördükleri işkence, kadın ve çocuk mahkumlar, adil olmayan yargılamalar, hasta mahkumlar gibi İsrail'in işlediği ihlalleri kapsayan dosyaların tümünün yer aldığını söyledi.

Mektubun uluslararası toplum tarafından ilgi görmesini umduğunu kaydeden Kandil, "İsrail'in tutuklulara karşı işlediği tüm ihlalleri Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi yönetimine sunduk." dedi.

Kandil, Kızılhaç Komitesi'nin mektuba gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ve verecekleri resmi cevabı beklediklerini dile getirdi.

Kandil ayrıca, uluslararası insan hakları örgütlerine İsrail'in hapishanelerdeki ihlallerine karşı sessizliklerini bozmaları çağrısında bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre, İsrail kontrolündeki 23 hapishane ve gözaltı merkezinde 32'si kadın, 160'ı çocuk, 640'ı idari tutuklu olmak üzere 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.