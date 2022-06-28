İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2022 Salı / 29 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6666
  • EURO
    17,6067
  • ALTIN
    977.961
  • BIST100
    2523.82
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in hak ihlalleri 100 metrelik mektupla Kızılhaç Komitesi'ne bildirildi
Dünya

İsrail'in hak ihlalleri 100 metrelik mektupla Kızılhaç Komitesi'ne bildirildi

Gazze'de Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne İsrail'in hapishanelerde Filistinli mahkumlara yönelik işlediği ihlallerinin yazılı olduğu 100 metre uzunluğunda bir mektup teslim etti.

AA28 Haziran 2022 Salı 14:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Gazze'deki Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneği, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Gazze'deki binasının önünde İsrail'in hapishanelerde Filistinli mahkumlara yönelik işlediği ihlallere dikkat çekmek için gösteri düzenledi.

Gösterinin ardından, İsrail'in hapishanelerdeki ihlallerinin tafsilatıyla zikredildiği 100 metre uzunluğundaki mektup Komite yetkililerine sunuldu.

Vaid Derneği Müdürü Abdullah Kandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu mektupta Filistinli mahkumların tutuklanması, gördükleri işkence, kadın ve çocuk mahkumlar, adil olmayan yargılamalar, hasta mahkumlar gibi İsrail'in işlediği ihlalleri kapsayan dosyaların tümünün yer aldığını söyledi.

Mektubun uluslararası toplum tarafından ilgi görmesini umduğunu kaydeden Kandil, "İsrail'in tutuklulara karşı işlediği tüm ihlalleri Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi yönetimine sunduk." dedi.

Kandil, Kızılhaç Komitesi'nin mektuba gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ve verecekleri resmi cevabı beklediklerini dile getirdi.

Kandil ayrıca, uluslararası insan hakları örgütlerine İsrail'in hapishanelerdeki ihlallerine karşı sessizliklerini bozmaları çağrısında bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre, İsrail kontrolündeki 23 hapishane ve gözaltı merkezinde 32'si kadın, 160'ı çocuk, 640'ı idari tutuklu olmak üzere 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.

  • Gazze
  • Filistinliler
  • Kızılhaç Komitesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.