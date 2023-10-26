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Dünya

İsrail'in hastane katliamına Kuzey Kore'den tepki: Korkunç bir savaş suçu

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırı için 'Bu, akıl almaz ve korkunç bir savaş suçu ve etik dışı bir eylemdir.' açıklamasında bulundu.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
İsrail'in hastane katliamına Kuzey Kore'den tepki: Korkunç bir savaş suçu
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin soruya, "İsrail, uluslararası hukuk kapsamında barış ya da savaş zamanında öncelikli olarak korunması gereken bir kamu sağlık kuruluşunu bombaladı. Bu, akıl almaz ve korkunç bir savaş suçu ve etik dışı bir eylemdir." yanıtını verdi.

İsrail'in saldırıyı "açıkça ABD'nin örtülü himayesi altında" gerçekleştirmiş olduğunun unutulmaması gerektiği belirtilen açıklamada, ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmat ve verdiği destek, "İsrail'e Filistinlileri hiçbir endişe duymadan katletmesi için yeşil ışık yakmak" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "İsrail'in hastane bombalamasının hemen ardından ABD bu suçu örtbas etti ve olayın İsrail dışında birileri tarafından gerçekleştirildiği gibi bir safsatada bulundu. Bu, ABD'nin İsrail'in soykırımına göz yuman ve teşvik eden bir suç ortağı olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını veto etmesinin "küstah bir hareket" olarak kaydedilen açıklamada, "Küresel barışı baltalayan ve adaleti engelleyen ABD, İsrail'in Filistinlileri acımasızca öldüren korkunç savaş suçuna göz yumduğu ve teşvik ettiği için suçlanmaktan asla kaçamaz." değerlendirmesi yapıldı.

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