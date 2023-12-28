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Dünya

İsrail'in Lübnan'a yaptığı hava saldırısında 2 Avustralya vatandaşı hayatını kaybetti

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, iki vatandaşının İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
İsrail'in Lübnan'a yaptığı hava saldırısında 2 Avustralya vatandaşı hayatını kaybetti
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Avustralya Başsavcısı ve Dışişleri Bakan Vekili Mark Dreyfus, İbrahim Bazzi ve kardeşi Ali Bazzi'nin, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Bint el-Cibeyl ilçesine düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Hükümetinin hava saldırısı konusunda İsrail ile iletişim kurduğunu belirten Dreyfus, "Mevcut çatışmalarda Avustralya sürekli olarak sivillerin hayatlarının korunması çağrısında bulunmuş ve bu çatışmanın yayılma riskine ilişkin endişelerini sürekli dile getirmiştir." ifadesini kullandı.

Dreyfus, hükümetin Avustralyalılara Lübnan'a seyahat etmemeleri yönündeki uyarısını yineledi.

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