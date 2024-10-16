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Dünya

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 367'ye yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 367'ye, yaralı sayısı da 11 bin 88'e çıktı.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 18:30 - Güncelleme:
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 367'ye yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

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İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 17 kişinin öldüğü ve 182 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 350'ye, yaralananların sayısının da 10 bin 906'ya yükseldiği kaydedildi.

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BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 456 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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