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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırdı: 5 ölü, 9 yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

AA10 Mart 2024 Pazar 02:48 - Güncelleme:
İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırdı: 5 ölü, 9 yaralı
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye yönelik düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusunun sınır bölgesinde yer alan Hirbet es-Slim beldesinin Ayn Mahallesi'ndeki bir ev, havadan karaya füze ile vurdu.

Saldırıda, 4'ü aynı aileden olan baba, hamile eşi ve 2 çocuğunun yanı sıra 1 kişinin daha öldüğü ifade edildi.

Saldırıda 9 kişinin yaralandığı ve tedavi için yakındaki hastanelere sevk edildikleri kaydedildi.

İsrail'in hedef aldığı evin tamamen yıkıldığı ve çevredeki birçok evin de hasar gördüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı 51'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 236 Hizbullah mensubu, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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