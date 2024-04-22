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Dünya

İsrail'in öldürdüğü iddia edilmişti! Cenaze töreninde ortaya çıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim şehrinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na İsrail'in yaptığı baskında öldüğü iddia edilen İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugaylarının Nur Şems Tabur Komutanı Muhammed Cabir, baskında hayatını kaybeden Filistinlilerin cenaze töreninde ortaya çıktı.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 08:52 - Güncelleme:
İsrail'in öldürdüğü iddia edilmişti! Cenaze töreninde ortaya çıktı
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Nur Şems Mülteci Kampı'na İsrail askerlerinin yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazesine katılan "Ebu Şuca" (Cesurların Babası) lakaplı Cabir, açıklamalarda bulundu.

Cabir, "Kampımızı işgal ettikleri doğrudur. Elhamdülillah Rabbim bizden şehitler seçti." diyerek, Kudüs Tugaylarından savaşçıların İsrail askerlerine karşı cesurca karşı koyduğunu belirtti.

İsrail'in "henüz açıklamadığı ölü ve yaralıları" olduğuna dikkati çeken Cabir, "Düşmanımıza, İyade ve Munşiyye mahallelerinde yaşananları açıklaması için meydan okuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cabir, "İşgale karşı koyduk. Biz hala şehitlerin ve devrimcilerin yolundayız. Allah bizimle olduğu müddetçe bizi ne manevi ne de psikolojik olarak yenemeyeceksiniz." şeklinde konuştu.

Batı Şeria ve Gazze'deki savaşçıları selamlayan Cabir, "İnşallah sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağız, sizin yolunuzda kalacağız. Ümit ederiz tüm şerefli insanlar sizi yüzüstü bırakmayacak ve şehitlerin yolunda kalacak." dedi.

İsrail basını, Kudüs Tugaylarının Nur Şems Tabur Komutanı Muhammed Cabir'in 19 Nisan günü İsrail askerleriyle girdiği çatışmada öldüğünü iddia etmişti.

- İSRAİL'İN NUR ŞEMS MÜLTECİ KAMPI'NA BASKINI

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde kampa düzenlediği baskının sona erdiği ve bölgeden çekildiğini ifade etmişti.

Ambulansların ancak İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından kampa girebildiği kaydedilmişti.

Filistinli direniş gruplarının çağrısıyla, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Tulkerim kenti ve Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerle dayanışma amacıyla bugün Batı Şeria illerinde grev yapılacağı belirtilmişti.

  • Nur Şems Kampı
  • Kudüs Tugayları
  • komutan

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