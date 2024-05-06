İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 213. gününde sürüyor.

İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık alanından kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aralarında bir bebek ve bir çocuğun da bulunduğu 6 Filistinlinin cenazesi ile birçok yaralının Refah'ın doğusundaki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesine getirildiğini" söyledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusundaki Harun Reşid Camisi karşısında bulunan George Caddesi'nde "Kaşta" ailesine ait evi bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusunda es-Selam Mahallesi ile kuzeyinde Hirbet el-Ades bölgesini de hedef aldı. İsrail savaş uçakları, Hirbet el-Ades'te el-Akkad Okulu çevresini bombaladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:40 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin, "Soykırımın olduğu bir yerde ilişkileri kesmemek hiçbir düzgün insanın kabul edebileceği bir durum değildir." ifadesini kullandı

01:57 İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti

01:45 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi Bildirisi'nde, uluslararası topluma, İsrail'i uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymaya zorlaması ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki yasa dışı işgal, sömürge ve apartheid uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulunuldu

00:39 ABD Dışişleri Bakanı, sosyal medyanın "İsrail'in, yaşananları aktarmasını zorlaştırdığını" savundu

00:13 Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Türkiye'den yola çıkarak Gazze'ye 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak Özgürlük Filosu Koalisyonuna tam destek verdiklerini söyledi

00:04 İsrail, Gazze'den atılan roketler nedeniyle 3 askerinin öldüğünü duyurdu