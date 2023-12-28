İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2023 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4512
  • EURO
    32,833
  • ALTIN
    1964.77
  • BIST100
    7431.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in saldırılarında ölen İran Devrim Muhafızları komutanlarından Musevi'ye cenaze töreni düzenlendi
Dünya

İsrail'in saldırılarında ölen İran Devrim Muhafızları komutanlarından Musevi'ye cenaze töreni düzenlendi

Suriye'de, İsrail'in Şam'a yönelik saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu üst düzey komutanlarından Razi Musevi için cenaze töreni düzenlendi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
İsrail'in saldırılarında ölen İran Devrim Muhafızları komutanlarından Musevi'ye cenaze töreni düzenlendi
ABONE OL

Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'ndaki törene siyasi ve askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Mersiyehanların okuduğu ve halkın da eşlik ettiği mersiyelerin ardından Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, bir konuşma yaptı.

Sık sık "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" şeklinde slogan atarak, öldürülen komutanın intikamının alınmasını talep eden katılımcılar, İran bayrağının yanı sıra üzerinde, İsrail'e yönelik, "rakibin benim" yazılı sarı bayraklar taşıdı.

Musevi'nin cenazesinin Tahran'ın Tecriş Meydanı'ndaki İmamzade Salih Türbesi'ne defnedilmesi bekleniyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki üst düzey komutanlarından Musevi, 25 Aralık'ta İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

Musevi'nin cenazesi daha önce Suriye'de bulunan Hazreti Hüseyin'in kızı Rukiye'nin türbesine ardından dün de Irak'ın Kerbela kentindeki Hazreti Hüseyin ile Hazreti Abbas'ın türbelerine götürülmüş ve orada da tören düzenlenmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Musevi'nin cenaze namazını sabah saatlerinde İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Musevi'nin uzun süre boyunca, 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile çalıştığı aktarılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.