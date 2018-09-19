İşgalci İsrail tarafından şehit edilen 4 Filistinli son yolculuklarına uğurlandı

Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen cenaze merasimlerine çok sayıda Filistinli katıldı.

İsrail ordusunun pazartesi akşamı Gazze'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Filistinli gençler Naci Ebu Asi (18) ile Ala Ebu Asi'nin (21) cenaze namazı güneydeki Han Yunus kentinde kılındı.

İsrail askerlerinin dün Gazze'nin kuzeyinde gerçek mermiyle şehit ettiği Filistinlilerden Muhammed Ebu Naci'nin (34) cenaze namazı kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde, Ahmed Ömer'inki (20) de Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Kampı'nda eda edildi.

Cenaze namazlarının kılınmasının ardından şehitlerin naaşları bölgedeki kabristanlarda toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzey sınırına yakın bölgede abluka karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerinin saldırısında kimlikleri açıklanmayan 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtilmişti.

İsrail ordusu, önceki gece de Gazze'nin güneyinde bir grup Filistinlinin sınıra yaklaşarak "şüpheli bir cismi" sınıra yakın bir bölgeye yerleştirdiğini iddia ederek bölgeye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuştu.

Gazzeliler, 30 Mart'tan bu yana barışçıl eylemler düzenliyor

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde yaklaşık 180 Filistinli şehit oldu.