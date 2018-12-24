İsrail’in sistematik sürgün planı

Soykırımcı İsrail’in Filistin’de uyguladığı sistemli sürgünün belgesi de ortaya çıktı. 1949 tarihli bir belgede, Filistin’deki Celil bölgesi ve kuzeydeki topraklarda yaşayan halkın yerlerinden edilmesi planları yer alıyor.

ATEŞKESTEN SONRA UYGULAMAYA BAŞLANDI

Haaretz gazetesinin haberine göre, söz konusu plan, dönemin İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Walter Eytan’ın, Dışişleri Bakanı Moşe Şaret’e Arap ülkeleri ile yaşanan savaşta ateşkes sağlanmasından 6 ay sonra yolladığı belgede bulunuyor.

Belgede, Filistin’in kuzeyindeki tarihi bölgelerde yaşayan çoğu Hristiyan, bir kısmı ise Dürzi ve Çerkeslerden oluşan 10 binden fazla insanın güvenlik nedeniyle başka bölgelere göç ettirilmesi planı geçiyor. Belgede Eytan’ın, planın İsrail’in ilk başbakanı David Ben-Gurion’un olurunu aldığını belirtmesi, ancak operasyon maliyetini karşılamak için Dışişleri Bakanı Şaret ve Maliye Bakanı Eliezer Kaplan’ın onayını istemesi de dikkati çekiyor.

BEŞ MİLYON FİLİSTİNLİ HALEN MÜLTECİ

Eytan’ın, Şaretten plan hakkında görüşünü istediği ancak kendisinin siyasi nedenlerden dolayı söz konusu plana karşı olduğu belirtiliyor. Tarihi kaynaklara göre, 1948 yılında 850 bin ila 900 bin Filistinli, Siyonist çetelerce yerlerinden edilirken 550’den fazla köy de yok edildi.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) göre ise, Batı Şeria, Ürdün, Suriye, Lübnan ve dünyanın geri kalanındaki kamplarda 5 milyondan fazla Filistinli mülteci bulunuyor.