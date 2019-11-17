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İsrail'in son saldırısının Gazze'ye maliyeti 3,1 milyon dolar

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği son saldırı, ülkenin tarım, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarına büyük zarar verdi.

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Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, Enformasyon Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgeyi hedef aldığı son saldırıdaki hasara ilişkin bilgi verdi.
 
Serhan, "İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırısında tarım, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarını kapsayan hasar yaklaşık 3,1 milyon dolar." dedi.
 
Söz konusu saldırılarda Gazze'de yaklaşık 30 yapının tamamen, 500'ünün de kısmi olarak yıkıldığını belirten Serhan, İsrail'in bölgeye yönelik çeşitli saldırılarında Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini söyledi.
 
Serhan, evini kaybeden her aileye bakanlık tarafından acil yardım kapsamında 1000 dolar verilmeye başlandığını ifade ederek, Filistin hükümeti, körfez ülkeleri ve uluslararası topluma İsrail'in son saldırısında etkilenen ailelere gerekli desteği sağlamaları çağrısında bulundu.
 
İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.
 
İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına, roket atışlarıyla karşılık vermişti.
 
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Sevarke ailesinin de 8 ferdi (5'i çocuk, 2'si kadın) yer almıştı.

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