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Dünya

İsrail'in tetikçiliğine soyundular! NYT tam 3 kez başlık değiştirdi

İşgalci İsrail güçleri 12 gündür Gazze'nin üzerine bombalar yağdırırken dünya medyası sessiz kalıyordu. Son olarak Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vuran İsrail'e yine ses çıkaramayan ABD medyası Tel Aviv'i temiz çıkarma yarışına girdi. ABD'li The New York Times, 'İsrail hastane vurdu' dememek için 3 kez başlık değiştirdi.

Sabah18 Ekim 2023 Çarşamba 13:04 - Güncelleme:
İsrail'in tetikçiliğine soyundular! NYT tam 3 kez başlık değiştirdi
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İşgalci İsrail'in sivil katliamının son durağı bir hastane oldu. Tüm dünyanın gözü önünde hastaneyi vuran İsrail'e uluslararası basın yine sesini dahi çıkaramadı. Sabah'ın haberine göre ABD'li The New York Times ise, katliam dememek için tam 3 kez başlık değiştirdi.

İsrail dün, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hava saldırıyla bombaladı. Kadın ve çocukların yoğunluklu olduğu hastanede Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 500 kişi hayatını kaybetti. Savaş suçu olan bu saldırı sonrası dünya basınındaki bazı kuruluşlar ise ikiyüzlü yaklaşımını sürdürdü.

İKİNCİ BAŞLIK: "İSRAİL" ÇIKTI, "SALDIRI" KALDI!

Ama kısa bir süre sonra New York Times'in haber başlığından "İsrail" ifadesi çıkarılmak zorunda kaldı. Başlığını değiştiren New York Times, "Gazze'deki bir hastaneye saldırıda en az 500 ölü var" ifadelerini kullandı. Ancak New York Times'in bu tutumu bununla da sınırlı kalmadı.

ÜÇÜNCÜ KEZ DEĞİŞTİ: "SALDIRI" İFADESİ DE KALDIRILDI, YERİNE "PATLAMA" DENDİ

İsrail'i aklamak için haber başlığını üçüncü kez değiştiren New York Times bu sefer "İsrail" ifadesi dışında "saldırı" kelimesini de değiştirmek durumunda kaldı. İsrail'in savaş suçu işlediğini gizlemek için New York Times, başlığından "saldırı" kelimesini çıkararak "Gazze'de bir hastanedeki patlamada en az 500 ölü var" başlığını attı. Başlıklarını 3 kez değiştiren New York Times'in bu tutumu Amerikan medyasındaki İsrail'i korumaya dönük tutumu da gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "İSRAİL'İN TETİKÇİLERİ..."

New York Times'in İsrail katliamlarını örtbas etmeye yönelik bu tavrı sosyal medya platformlarında büyük tepkiye neden oldu. New York Times'a tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Amerikan medyasının İsrail'i aklama yarışına girdiğini, ikiyüzlü bir tutum izlediğini ve İsrail'in tetikçiliğini yaptığını yazarak çeşitli yorumlar yaptı.

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