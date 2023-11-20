İsrail'in top mermisi Lübnanlı milletvekilinin evine isabet etti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'in attığı top mermilerinden biri Lübnan'daki Şii Emel Hareketi Milletvekili Kablan Kablan'ın Meys el-Cebel bölgesinde bulunan evine isabet etti.



Saldırıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.



Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'de 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Söz konusu saldırılardan biri yarım ton ağırlığındaki Burkan füzesi ile gerçekleştirilmişti.

HİZBULLAH VE İSRAİL ORDUSU ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırındaki askeri operasyonlarda şu ana kadar 1523 İsraillinin yaralandığını, çatışmaların başından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında İsrail'e ait 40'tan fazla askeri noktayı hedef aldığını bildirdi.

İsrail ise savaş uçakları ve İHA'larla düzenlediği saldırıların yanı sıra topçu atışlarıyla Hizbullah'ın saldırılarına yanıt veriyor.