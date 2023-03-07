İsrail'in vurduğu Halep Havalimanı hizmet dışı kaldı

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanına yerel saatle 02.07'de İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Haberde, hasar meydana gelen Halep Havalimanı'nın hizmet dışı kaldığı ifade edildi.
Esed rejimi, geçen sene de İsrail güçlerinin Halep Havalimanı'nı defalarca hedef aldığını öne sürmüştü.
Halep'te rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.
İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.